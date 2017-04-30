Эксперты составили список лучших бизнес-седанов в России

Группа авторитетных автоэкспертов составила топ-5 лучших бизнес-седанов на российском рынке. Первое место досталось чешской модели Skoda Superb стоимостью 1,3 миллиона рублей, сообщил сайт Nation News.

Второе место рейтинга заняла Toyota Camry, чья цена начинается от 1,4 миллиона рублей. Отмечается, что эта модель имеет моторную линейку от 2 до 4,5 литра объема двигателя.

На третьем месте оказался Audi A6 стоимостью 2,6 миллиона рублей. Следом за ним идут BMW 5-Series и Mercedes-Benz E-Class. Их цена варьируется от 2,8 до 3 миллионов рублей.