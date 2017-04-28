«Лучшая машина АвтоВАЗа». В Германии протестировали Lada Vesta

В немецкой прессе Lada Vesta назвали лучшим автомобилем АвтоВАЗа . К такому выводу пришел обозреватель издания Suedduetsche Zeitung Томас Харлоф.

«Vesta оказалась весьма солидным компактным седаном, который уверенно держится на дороге даже при сильном боковом ветре […] Это, безусловно, лучшая машина из тех, что когда-либо выпускал АвтоВАЗ», — заявил Харлоф.

Харлоф отмечает, что элементы управления «находятся там, где полагается, и выполняют те функции, которые должны». По мнению обозревателя, достоинства автомобиля сильно превышают ее недостатки. Главной проблемой машины журналист назвал ее цену в 12 тысяч евро, так как «конкуренты из Восточной Европы могут предложить продукт того же качества за меньшие деньги».