Илон Маск предлагает сделать метро для автомобилей

Предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что знает, как избавить Лос-Анджелес от автомобильных пробок.

Как сообщают СМИ, идея Маска заключается в создании специальной «подземки для автомобилей». Свой проект он представил в виде компьютерной графики.

Изобретатель считает, что спасти мегаполис от пробок способна разветвленная сеть подземных тоннелей. Согласно его идее, автомобили будут въезжать на специальные платформы и спускаться под землю на лифте. Затем эти платформы будут разгоняться в подземных тоннелях до 200 километров в час и перемещать машину в нужную точку.