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Илон Маск предлагает сделать метро для автомобилей
Фото: Ed Crisostomo
Предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что знает, как избавить Лос-Анджелес от автомобильных пробок.
Как сообщают СМИ, идея Маска заключается в создании специальной «подземки для автомобилей». Свой проект он представил в виде компьютерной графики.
Изобретатель считает, что спасти мегаполис от пробок способна разветвленная сеть подземных тоннелей. Согласно его идее, автомобили будут въезжать на специальные платформы и спускаться под землю на лифте. Затем эти платформы будут разгоняться в подземных тоннелях до 200 километров в час и перемещать машину в нужную точку.
Владелец компании уверен, что, таким образом, дорога с окраины города к центру займет всего несколько минут. Он уже начал возводить пробный тоннель на территории компании SpaceX в Лос-Анджелесе.
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