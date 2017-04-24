Власти допустили создание в Новой Москве площадки для стритрейсеров

В ТиНАО могут выделить участок под размещение площадки для стритрейсеров. Об этом m24.ru рассказал руководитель департамента развития новых территорий Владимир Жидкин

«Такой проект можно реализовать. Под него наверняка можно найти соответствующую площадку, но с одним условием: чтобы этот проект был исключительно инвестиционным. Тратить на это деньги налогоплательщиков – неправильно. Однако если найдется инвестор, то такой проект вполне может быть реализован», — отметил Жидкин.