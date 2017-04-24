Как сдать водителям

ГИБДД России выпустила разъяснения для регионов и автошкол, каким образом нужно принимать экзамены у будущих водителей и выдавать права. Соответствующий регламент начал действовать еще в прошлом году, но он вызвал много вопросов у образовательных организаций и экзаменаторов, что потребовало дополнительных уточнений. Разъяснения сами по себе не имеют юридической силы, считают эксперты, но ГИБДД до 10 мая ведет сбор региональных пожеланий, чтобы учесть их при подготовке проекта изменений регламента.

Разъяснения по поводу приема экзаменов у будущих водителей разосланы в региональные управления Госавтоинспекции в "связи с многочисленными обращениями", соответствующее письмо в конце прошлой недели подписал первый замначальника ГИБДД России Владимир Швецов (есть в распоряжении "Ъ"). Как ранее сообщал "Ъ", в рамках реформы по сокращению аварийности среди водителей-новичков 1 сентября 2016 года вступили в силу новые правила сдачи экзаменов. Увеличилось число вопросов на теоретическом экзамене и количество упражнений на учебной площадке, ужесточилась система штрафных баллов за промахи в городе. При этом описательная часть многих упражнений вызвала недоумение у многих автошкол, спровоцировав споры между сдающими и экзаменаторами. Особенно остро эта проблема встала в тех регионах, где ГИБДД использует для проверки навыков площадки и машины автошкол (таким образом проводится 80% экзаменов). Образовательные учреждения и территориальные подразделения ГИБДД обратились в Госавтоинспекцию России за разъяснениями еще в конце сентября 2016 года, ответ был дан только спустя семь месяцев.

Разъяснения во многом сделаны в пользу кандидата в водители. Так, если во время движения между упражнениями на площадке у машины заглох двигатель, то ошибкой это не считается (до сих пор эта ситуация никак не была описана). В случае если сдается экзамен на мотоциклетную или мопедную категорию, нужно иметь лишь шлем: требовать надеть мотоэкипировку и защиту экзаменатор не может. Если упражнения выполняются последовательно одно за другим, останавливаться перед каждым не нужно. Разъяснен порядок проверки навыков начала движения на подъеме: перед стартом все колеса машины должны быть на эстакаде, при этом в неподвижном состоянии автомобиль может быть зафиксирован как стояночным (ручным) тормозом, так и рабочей тормозной системой (то есть педалью тормоза). Откат машины вниз во время упражнения является ошибкой.

По поводу экзамена в городе в разъяснениях говорится следующее: если ученику не удалось продемонстрировать умение обгонять или опережать другую машину (к примеру, не было попутных автомобилей или маневр нельзя было сделать безопасно), то продлевать экзамен на срок более отведенных 30 минут нельзя, при этом на конечную оценку этот факт влиять не должен.

ГИБДД также разъяснила ряд процедур, связанных с выдачей прав. Если гражданин уже получил удостоверение, а потом выяснилось, что основанием для выдачи были поддельные документы (медсправка, свидетельство об окончании автошколы и т. д.), то права аннулируются, в единую базу данных Госавтоинспекции вносится соответствующая запись, а гражданину направляется письменное уведомление. Разъяснена также ситуация, когда человек с украинскими правами желает получить права российские. Для этого он заново сдает экзамены, при этом Госавтоинспекция России направляет в ГАИ Украины запрос, не был ли гражданин лишен прав. Если ответа на запрос не приходит, то выдаются российские права. Но если информация о лишении прав придет позже, то удостоверение будет аннулировано, поясняют в ГИБДД.