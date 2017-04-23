Дилеры китайской компании Chery начали продажи нового переднеприводного кроссовера Tiggo 2. Автомобиль пополнил линейку SUV бренда, в которой также представлены Tiggo 3 и Tiggo 5.

Автомобиль был впервые показан в Москве в конце минувшей недели, и с тех пор его премьеру продолжают обсуждать в СМИ и на профильных форумах в интернете. Одни называют Tiggo 2 "убийцей" Lada Xray ("паркетники" сопоставимы по размерам), другие - "двойником" нового Volkswagen T-Roc. Как ранее писала "РГ", "китаец" удивительно похож на "немца", но речь не идет о пресловутом "клонировании", которым славятся автокомпании в Поднебесной. Во всяком случае Tiggo 2 показался на первых фотографиях гораздо раньше, нежели еще не представленная официально модель VW.

Что касается оснащения компакта от Chery, то у него безальтернативный полуторалитровый бензиновый двигатель мощностью 106 л.с. сочетается либо с 5-ступенчатой "механикой", либо с 4-диапазонным "автоматом" с гидротрансформатором. В "базовый" набор опций входят системы ABS, EBD, фронтальные подушки безопасности, дневные ходовые огни, боковые зеркала с приводом и обогревом, обогрев передних сидений и кондиционер. Такая машина с МКП оценена в 759 900 рублей без учета спецпредложений.

Автомобиль в версии Luxury с медиасистемой Cloudrive с камерой заднего вида, парктроником, круиз-контролем и датчиком давления воздуха в шинах обойдется в 819 900 рублей, а такой же, но с АКП - в 889 900.

Отметим, что в первом квартале 2017 года продажи китайских автомобилей в России, по данным агентства "Автостат", упали на 30%. В частности, Chery потеряла 22%, Lifan - 9%, а Geely - 72%.