Девушка за рулем Mercedes разбила 11 припаркованных машин

22-летняя жительница Владивостока - водитель Mercedes Benz - не справилась с управлением и врезалась в припаркованные вдоль дороги автомобили, повредив 11 из них, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю . Пострадавших в результате автоаварии нет.

"В дежурную часть отдельного батальона ДПС ГИБДД города Владивостока поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе дома 50 на Партизанском проспекте", -- говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции. Медицинское освидетельствование не зафиксировало алкоголь в крови девушки. Ее водительский стаж составляет 2 года. В 2017 году она не привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД.