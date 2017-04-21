В Петербурге женщина на внедорожнике проехала через мост во время разводки

В Санкт-Петербурге женщина за рулем внедорожника переехала Троицкий мост во время его разводки. Об этом сообщает Life

Инцидент произошел в ночь на 21 апреля. По данным издания, женщина также протаранила шлагбаум со стороны Марсова поля.

Перед тем, как выехать на мост, ее внедорожник некоторое время стоял посреди проезжей части. По словам очевидцев, девушка за рулем не подавала признаков жизни. Один из проезжавших мимо водителей решил вызвать экстренные службы, но ее машина внезапно быстро поехала в сторону моста.