Опубликован рейтинг городов России по количеству автоугонов

Специалисты в сфере страхования выяснили, в каких городах России чаще всего угоняют машины - в топ лидеров вошли Смоленск, Санкт-Петербург и Курган. Рейтинг по угонам за прошедший год составила компания "АльфаСтрахование" . Исследование оказалось в распоряжении "РГ".

За Курганом следует Кемерово - 0,22%, Ставрополь и Москва - по 0,2%, Ярославль - 0,19%, Новосибирск и Оренбург - по 0,17%, Красноярск - 0,16%

Годом ранее Смоленск вместе с Санкт-Петербургом и Новосибирском делили 5-7 места с одинаковым показателем частоты угонов в 0,26%, а Курган не входил в десятку городов, где чаще всего угоняли автомобили.

"Столица в 2015 году занимала десятое место, в 2016 году Москва поднялась выше. С показателем в 0,2% город вместе со Ставрополем делит пятое и шестое место. Санкт-Петербург значительно подскочил в рэнкинге и занял вторую позицию", - рассказал руководитель управления компании Илья Григорьев

Отметим, что в 2015 году в список городов с наибольшей частотой угонов вошли Иваново (0,64%), Владивосток (0,36%), Тольятти (0,34%), Выборг (0,32%), Смоленск, Санкт-Петербург и Новосибирск (по 0,26%), Мурманск и Орел (по 0,25%), Москва (0,24%).

Ранее, напомним, страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России. В 2016 году больше всего привлекали преступников автомобили марок Toyota, Hyundai , Kia и Mazda. Компанию им, но с несколько меньшей частотой, составляли Land Rover, Ford , BMW, Renault и Lada.

Из конкретных моделей самыми угоняемыми стали Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Land Cruiser, Hyundai Solaris, Hyundai IХ35, Mazda CХ-5, Kia S ortage, Kia Sorento, Kia Rio, BMW X1, Mitsubishi Pajero S ort, Ford Focus, Lada Priora и Lada Granta.

В то же время в столице в прошлом году было зафиксировано 5073 угона - почти на две тысячи меньше, чем в 2015-м. При этом 99 процентов всех машин было найдено (5 010 автомобилей). Повышенным спросом у преступников пользовались машины марок: Toyota, Hyundai, Lada, Nissan, Mazda, Ford, BMW, Mitsubishi, Honda, ГАЗ, Mercedes, Infiniti, Renault, Volkswagen, Lexus, Chevrolet.