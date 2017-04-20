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Москвичей предупредили о 9-балльных пробках
Столичный центр организации дорожного движения предупредил московских автомобилистов о том, что в центре столицы возможны пробки до 8-9 баллов из-за начавшихся ремонтных работ. Об этом сообщает «Российская газета». Работы проводят в рамках программы «Моя улица» на внутренней стороне Садового кольца. По прогнозам центра, пробки ожидаются как на самом Садовом кольце, так и на Бульварном, а также на прилегающих улицах, в центральной части города.
Поэтому водителям настоятельно рекомендуют по возможности избегать поездок в центр и выбирать другой маршрут.
Ремонт в городе планируется завершить к концу августа.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин извинился перед жителями столицы за неудобства, связанные с ремонтом. Однако он отметил, что в результате в центре города появится "качественное городское пространство".
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