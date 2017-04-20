Москвичей предупредили о 9-балльных пробках

Столичный центр организации дорожного движения предупредил московских автомобилистов о том, что в центре столицы возможны пробки до 8-9 баллов из-за начавшихся ремонтных работ. Об этом сообщает «Российская газета». Работы проводят в рамках программы «Моя улица» на внутренней стороне Садового кольца. По прогнозам центра, пробки ожидаются как на самом Садовом кольце, так и на Бульварном, а также на прилегающих улицах, в центральной части города.

Поэтому водителям настоятельно рекомендуют по возможности избегать поездок в центр и выбирать другой маршрут.

Ремонт в городе планируется завершить к концу августа.