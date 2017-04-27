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ГИБДД назвала самые угоняемые автомобили в Москве
Столичная ГИБДД назвала марки самых угоняемых автомобилей по итогам 2016 года. Так, больше всего автоугонщиков привлекают иномарки Kia Rio, Ford Focus, Hyundai Solaris, Toyota Camry и Mazda3.
Лидерами по угонам являются Южный и Северо-Восточный округа. Большинство краж (34%), по данным ГИБДД, происходили ранним утром. Также в ведомстве отметили, что большинство угнанных автомобилей были возвращены владельцам. Как сообщает телеканал «360», в 2016 году удалось вернуть 4554 машины, в 2015 году — 4338 авто.
Чаще всего в 2016 году, по информации крупнейших страховых компаний РФ, угоняли автомобили японского производства. Лидером рейтинга названы Toyota Land Cruiser 200 и Land Cruiser Prado, седан Toyota Camry, а также Lexus LX иGS, Infiniti QX50, Mazda CX-5 и Toyota RAV4. Из европейских автомобилей самыми угоняемыми стали Land Rover Discovery, G-Class, Freelander, BMW X6, а также Range Rover.
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