Хирург «восстал» против автомобилей

Так Залдостанов прокомментировал идею изменить ПДД, чтобы сделать правила более удобными для мотоциклистов. «Вообще надо создавать преимущество малого транспорта перед габаритным. Это будет хорошо не только для мотоциклистов, но и для города: меньше нагрузка на дороги, меньше занимает места, меньше загрязняется экология. <…> Надо создать все максимальные удобства сначала для мотоциклистов, а потом для велосипедистов», - заявил он. По мнению байкера, люди в «искусственной» городской среде «потихоньку начали превращаться в обезьян».

Сообщалось, что для мотоциклистов могут создать отдельную стоп-линию на перекрестках и разрешить езду между рядами. Также может быть проведен эксперимент по применению на улицах двойной стоп-линии.