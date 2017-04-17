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Хирург «восстал» против автомобилей
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов (Хирург) призвал россиян отказаться от автомобилей на дорогах в пользу мотоциклов и велосипедов. Об этом сообщает НСН.
Так Залдостанов прокомментировал идею изменить ПДД, чтобы сделать правила более удобными для мотоциклистов. «Вообще надо создавать преимущество малого транспорта перед габаритным. Это будет хорошо не только для мотоциклистов, но и для города: меньше нагрузка на дороги, меньше занимает места, меньше загрязняется экология. <…> Надо создать все максимальные удобства сначала для мотоциклистов, а потом для велосипедистов», - заявил он. По мнению байкера, люди в «искусственной» городской среде «потихоньку начали превращаться в обезьян».
Ранее в СМИ появилась информация, что первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил МВД, Минтрансу и правительству Москвы проработать возможность изменить ПДД в пользу мотоциклистов.
Сообщалось, что для мотоциклистов могут создать отдельную стоп-линию на перекрестках и разрешить езду между рядами. Также может быть проведен эксперимент по применению на улицах двойной стоп-линии.
Автором инициативы выступил глава экспертного центра Probok.net Александр Шумский. Он пояснил, что сейчас велосипедисты и мотоциклисты ждут зеленого сигнала светофора вместе с автомобилистами у одной стоп-линии и стартуют вместе с ними. По его словам, это небезопасно.
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