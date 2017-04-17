Правила дорожного движения изменят в угоду российским байкерам

Минтрансу и Первый вице-премьер России Игорь Шувалов поручил МВД правительству Москвы проработать возможность изменений в правила дорожного движения, по которым мотоциклисты смогут получить дополнительные преимущества перед автомобилистами. Как пишет «Коммерсантъ» в понедельник, 17 апреля, для байкеров могут создать отдельную стоп-линию, также в планах — разрешить ездить между полосами.

Автор идеи, глава экспертного центра Probok.net Александр Шумский , пояснил изданию, что на практике владельцы двухколесного транспорта ждут зеленого сигнала светофора вместе с автомобилями у одной стоп-линии, что является небезопасным при одновременном старте. Вопрос о движении между полосами является более острым — в настоящее время в правилах отсутствует прямой запрет или разрешение на такой маневр.

Двигаться по разметке нельзя, но можно находиться в одной полосе при соблюдении интервала, чем и пользуются мотоциклисты. В Госавтоинспекции утверждают, что в случае столкновения с автомобилем в момент, когда мотоцикл находился с ним в одном ряду (или на разметке), ответственность несет именно байкер.

По информации «Коммерсанта», Госавтоинспекция уже подготовила заключение о «нецелесообразности» разрешения движения мототранспорта между рядами.

10 апреля Шувалов поручил внести поправки в правила дорожного движения, чтобы приблизить их к общеевропейским стандартам. Так, водители, двигающиеся по перекрестку с круговым движением, получат преимущество перед въезжающими на круг. Также предлагается дополнить ПДД новым термином и знаком «Зона успокоенного движения». В таких местах в городах пешеходы смогут переходить дорогу в любом месте, а автомобили обяжут ехать со скоростью 10-20 километров в час.