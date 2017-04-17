ПДД могут изменить для удобства байкеров

МВД, Минтранс и правительство Москвы проработают изменения в ПДД, согласно которым для мотоциклистов выделят отдельную стоп-линию для удобного старта на перекрестках и дадут официальное разрешение ездить между рядами машин. Об этом сообщает «Коммерсант».

Автором инициативы выступил глава экспертного центра Probok.net Александр Шумский . По его словам, на сегодняшний день сегодня велосипедисты и мотоциклисты ждут зеленого сигнала светофора наравне с автомобилистами, что небезопасно.

Для начала эксперимент с двойной стоп-линией проведут на одном из перекрестков в Москве с интенсивным движением. Если результаты будут положительными, то изменения внесут в ПДД.

Также ведомствам предстоит проработать вопрос о движении мотоциклистов между рядами. «Сейчас этот вопрос вообще не урегулирован. Двигаться между рядами ПДД прямым образом ни разрешают и не запрещают. А если мотоциклист оказывается с автомобилем в одном ряду и происходит ДТП, то тут вообще непонятно, кто виноват, ведь оба правила соблюдали. На все эти вопросы должен быть дан ответ», - сказал Шумский.

Готовый доклад ведомства должны представить в правительстве уже через месяц.