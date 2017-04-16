С начала работы ЭРА-ГЛОНАСС получено более 800 сигналов о ДТП

Спасатели получили более 800 сигналов о серьёзных ДТП через спутниковую систему ЭРА-ГЛОНАСС за всё время её работы. Об этом RT сообщил директор по развитию ЭРА-ГЛОНАСС Евгений Мейлихов.

«Истинных, так сказать, вызовов было уже более 800 за всю историю работы системы. Сигналы принимались из большинства регионов страны. В ряде случаев помощь пострадавшим в ДТП, благодаря наличию в автомобилях модулей, была оказана значительно быстрее. Конечно, сложно говорить, что жизни людей в этих случаях были спасены только из-за того, что сигнал об аварии сразу же поступал в контактный центр. Однако в контексте повышения оперативности реагирования спасателей система работает», — рассказал Мейлихов.

Как отметил представитель компании, полученные операторами сигналы о ДТП отправлялись как автоматически, так и вручную, когда водитель или пассажир нажимали тревожную кнопку в салоне. При этом случаев, когда модуль давал бы сбой, нет.

«Данных об осечках, когда ДТП произошло, но сигнал после аварии не поступил, у нас нет. Хотя в теории такое возможно, если, например, по какой-то причине не сработали подушки безопасности или другие системы», — подчеркнул он.