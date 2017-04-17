Водитель протаранил 11 машин, выезжая со двора

Челябинские правоохранители задержали водителя, который повредил 11 машин, выезжая со двора. Об этом сообщается на официальном сайте регионального управления МВД.

Инцидент произошел днем 16 апреля. Водитель Hyundai , пытаясь покинуть двор одного из домов, врезался в припаркованные автомобили, после чего столкнулся с еще несколькими машинами, ехавшими рядом с ним.

Прибывшие на место ДТП полицейские задержали нарушителя. Выяснилось, что ранее он был лишен водительских прав.

По словам правоохранителей, 31-летний мужчина отказался пройти медицинское освидетельствование, в его отношении составили протокол. Нарушителю грозит лишение прав на срок от полутора до двух лет и штраф в 30 тысяч рублей. Кроме того, ему придется компенсировать ущерб.