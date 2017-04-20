Toyota показала, какой будет новая Camry для России

Toyota показала на Шанхайском автосалоне концепт-кар Fun. Несмотря на "шуточное" название эта машина представляет серьезный интерес для российских поклонников Camry - самого популярного бизнес-седана в нашей стране. По сути, Fun - это прообраз следующего поколения модели для азиатского рынка. А именно эту версию седана, а не американскую, обычно предлагает Toyota в России.

Если "американской" Camry, которая была показана в начале года в Детройте, и публика, и СМИ открыто восхитились, назвав самой красивой машиной в истории модели, то Fun, хоть и похож на нее в целом, вызывает смешанные чувства. Все-таки не верится, что у серийного седана будут такие же узкие фары и задние фонари, такие же изящные светодиоды ДХО и такие же "мускулистые" задние крылья. Тем не менее какие-то черты Fun обязательно проявятся и в новом Camry.

Напомним, в России спрос на эту модель стабильно растет. Если в 2015 году, по сведениям "Автостат Инфо", на учет в органах ГИБДД были поставлены 23 675 таких автомобилей, то в 2016-м - 26 126. В 2017-м, согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи за первый квартал составили 6 615 экземпляров (в 2016-м было 5 651).

Автомобиль в минимальной комплектации с 2-литровым бензиновым мотором мощностью 150 л.с. и 6-диапазонной автоматической коробкой передач стоит 1 407 000 рублей. В линейке есть также машины с двигателями 2,5 и 3,0 литра мощностью 181 и 249 л.с. соответственно.

Фото auto.mail.ru.