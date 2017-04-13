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Лучший автомобиль года признали самым красивым в мире
Фото: media.jaguar.com
На решающей стадии Jaguar F-Pace опередил два других кроссовера - недавно стартовавший на российском рынке Volkswagen Tiguan и Audi Q5, обновленный вариант которого также вскоре ожидается в нашей стране. Отметим, что представители сегмента SUV оказались в этом году вне конкуренции - в топ-10 их вошло сразу семь.
Первый кроссовер в истории Jaguar признали также и самым красивым, присудив ему премию World Car Design of the Year. В этой категории F-Pace опередил Mercedes S-Class и Toyota C-HR.
Mercedes и Toyota, впрочем, без титулов не остались. Первая компания с E-Class выиграла в номинации "Премиальный автомобиль", опередив BMW 5-Series и Volvo S90/V90, вторая - с Prius - получила приз "Зеленый автомобиль", оставив не у дел Chevrolet Bolt и Tesla Model X.
"Спорткаром" года стал Porsche 718 Boxster/Cayman, выиграв у Audi R8 Spyder и McLaren 570S, а "Городским автомобилем 2017" (его определяли впервые) - BMW i3 (94 Ah), который предпочли в соперничестве с Citroen C3 и Suzuki Ignis.
Напомним, что в жюри конкурса входят 75 автомобильных журналистов из 24 стран мира, включая Россию. Наибольшее представительство получили США и Китай - соответственно 11 и 10 человек.
Полноприводный Jaguar F-Pace предлагается россиянам по цене от 3 294 000 рублей. В прошлом году, по сведениям "Автостат Инфо", на учет в органах ГИБДД был поставлен 761 такой кроссовер.
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