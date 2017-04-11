"АвтоВАЗ" показал, как будут выглядеть будущие Lada

Концерн «АвтоВАЗ» представил концепт будущих автомобилей Lada. Зрителям продемонстрировали эволюцию марки до 2050 года. Об этом сообщает портал LIFE

Фото: АвтоВАЗ

Новые концепты развития были представлены директором по дизайну компании Стивом Маттиным на Первой московской биеннале дизайна. Стилистическое развитие марки будет проходить на базе Lada Vesta.

Фото: АвтоВАЗ

Эта машина входит в топ-5 продаж новых автомобилей компании. Во второй половине текущего года в продажу поступит модель Vesta Cross, которая продемонстрирует новый концепт облика марки. Кроме того, новые тенденции в стили будут развиты в кроссовере XCODE, дата выпуска которого остается неизвестной. Также был представлен проект «LADA-2050 – Видение мобильности будущего». Концепт был подготовлен студентами при участии специалистов московской студии дизайна «АвтоВАЗа».