Новая LADA 4×4 прошла первые испытания

Новые внедорожники Lada 4×4 (NG – New Generation) успешно прошли первые испытания и доказали, что могут составить серьезную конкуренцию западным автомобилям в сегменте SUV (легкий грузовик для повседневной эксплуатации). Об этом сообщает Daily-Motor со ссылкой на официальных представителей АвтоВАЗа

Сейчас специалисты компании изучают оптимальные варианты платформы нового поколения «Нивы» (Lada 4×4 NG), над которым работают инженеры Renault-Nissan и АвтоВАЗа.

Представители российской компании заявили, что главной целью для АвтоВАЗа является «выпуск высококачественного продукта с отличными внедорожными характеристиками», который будет продаваться как в России, так и за рубежом. На официальном сайте Lada сообщается, что 9 апреля завершилась экспедиция Lada в Якутию, стартовавшая 27 февраля в Тольятти. Автопробег был посвящен 40-летию с начала производства Lada 4x4.

Команда путешественников «Дикари» отправились в экспедицию на серийном Lada XRAY и двух Lada 4x4, доработанных для экстремального путешествия. За 42 дня они преодолели 23 тысячи километров. Во время путешествия машины подвергались экстремальным нагрузкам, двигаясь с высокой скоростью по грунтовым и заснеженным дорогам при температурах до 39 градусов мороза. В итоге все автомобили успешно прошли испытания.