Водителей вписывают в круг

В России скоро могут внести коррективы в Правила дорожного движения (ПДД), приближающие их к общеевропейским стандартам. Так, водители, двигающиеся по перекрестку с круговым движением, получат преимущество перед въезжающими на круг. Кроме того, в городах могут появиться так называемые зоны успокоенного движения, где пешеходы смогут переходить проезжую часть в любом месте, а машины должны ехать со скоростью 10-20 км/ч. Проработать изменения в законодательство, как стало известно "Ъ", поручил первый вице-премьер Игорь Шувалов

По итогам совещания в правительстве по вопросам безопасности дорожного движения первый вице-премьер Игорь Шувалов дал поручения МВД Минтрансу в течение месяца проработать предложения, связанные с изменением ПДД, рассказал "Ъ" представитель господина Шувалова.

Первое из них касается правил проезда автомобилей перекрестков с круговым движением. Сегодня, согласно ПДД, водители машин на круге уступают дорогу тем, кто на него въезжает -- действует принцип помехи справа. Если перед кругом установлен знак "Уступи дорогу", уступают соответственно въезжающие на перекресток (таким образом, организовано большинство круговых перекрестков в Москве). По итогам проработки поручения в ПДД может быть закреплен общий принцип: двигающиеся по кругу автомобили всегда имеют преимущество, если знака нет.

"Подобная практика, существующая практически во всем мире, зарекомендовала себя как более эффективная для регулирования движения,-- пояснил "Ъ" представитель Игоря Шувалова.-- Поэтому логично ее применение и в России. Более того, многие наши граждане самостоятельно ездят за границу на автомобиле или арендуют его, и эта разница в ПДД может лишь создавать путаницу для водителей".

"В Европе это правило введено, чтобы движение на круге не запиралось. Более того, ГИБДД уже пыталась закрепить норму (с подобной идеей в 2006 году выступал экс-глава ГИБДД России Виктор Кирьянов .-- "Ъ"),-- отметил глава экспертного центра Probok.net Александр Шумский .-- Но в итоге в крупных городах перед кругом просто установили знаки, а сам принцип не поменялся. И сейчас в голове у людей путаница: большинство уверено, что у них на круге преимущество, хотя это не так, что нередко провоцирует аварию".

Кроме того, Игорь Шувалов поручил проработать вопрос о введении в законодательство и ПДД нового знака и термина "зона успокоенного движения". По словам господина Шумского, в таких зонах пешеходам будет разрешено переходить проезжую часть в любом месте, при этом автомобилям будет запрещено совершать обгоны и двигаться быстрее 10-20 км/ч. "Юридически в разных городах мира такие зоны есть, а фактически -- в Москве на Большой Дмитровке,-- пояснил он "Ъ".-- В ПДД это надо закрепить, чтобы подобные улицы получили дальнейшее развитие. Это важно для обеспечения безопасности, чтобы водители были в курсе -- люди могут выйти на проезжую часть на любом участке улицы". "Очень важно, чтобы при этом не снижалась безопасность движения, поэтому нововведения потребуют тщательной проработки и последующего информирования граждан",-- отметил представитель Игоря Шувалова.

Президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева поддержала идею ввести приоритет на круговом движении. "При этом для адаптации водителей необходимо по возможности дублировать новое правило дорожными знаками",-- говорит она.

Юрист, эксперт по безопасности дорожного движения Катерина Соловьева отметила: на круговых перекрестках обычно происходит два типа аварий -- водители врезаются друг в друга, забывая, кто главный на перекрестке, либо автомобили сталкиваются бамперами на небольшой скорости в ожидании заезда на круг. "Правило "на круге -- главный" по факту уже давно действует, только реализовано оно с помощью знаков,-- отмечает она,-- поэтому вряд ли поправки к ПДД создадут дополнительную путаницу". Что касается идеи ввести "зону успокоенного движения", то, по мнению Татьяны Шутылевой, российские водители к этому нововведению еще не готовы. "Большое количество аварий происходит на пешеходных переходах, поэтому идею, когда пешеходам дадут возможность переходить дорогу, где им хочется, надо тщательно проработать".