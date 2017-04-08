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АВТОВАЗ отказался от выпуска новой «копейки»
Фото: АвтоВАЗ
В производственные планы тольяттинского автопроизводителя не входит выпуск преемника легендарной модели — ВАЗ 2101. Представительство АВТОВАЗ официально опровергло слухи о планах предприятия создать новую версию легендарной модели, с которой началось производство машин на заводе — ВАЗ 2101, «копейки». Пресс-служба Тольяттинского концерна распространила сообщение, что новая «копейка» не будет выпущена. Вся информация на этот счет, циркулирующая в интернете, является слухами.
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