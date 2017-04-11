Новая LADA 4×4 прошла первые испытания

По результатам первых тестовых испытаний новой LADA 4×4 в «АвтоВАЗе» заявили, что модель может свободно конкурировать с любым автомобилем в сегменте SUV, сообщил сайт «Актуальные новости».

В этом проекте российские инженеры работают совместно с сотрудниками альянса Renault-Nissan. Сейчас определяется, какая платформа будет стоять в архитектуре нового поколения LADA 4×4. Автомобиль должен стать конкурентоспособным, обладать всеми качествами внедорожника и свободно эксплуатироваться как на дорогах России, так и за рубежом.

Рукводители проекта LADA 4×4 утверждают, что подобная цель в ближайшем времени будет достигнута. Проведенные тесты показали, что новое поколение сможет стать достойным конкурентом для любого полноприводного SUV.

Эксперты российского автомобильного рынка назвали LADA Granta самым недорогим в обслуживании автомобилем. Рейтинг составлялся с учетом расходов в первые три года владения транспортным средством (техобслуживание, страховка, заправка топливом и прочее).