Россияне научились экономить на штрафах

Средний размер платежа по штрафам за несоблюдение правил дорожного движения (ПДД), осуществленного нарушителями через интернет и мобильный банк в прошлом году, сократился почти на треть и составил 758 рублей. Как пояснили «Известиям» представители крупнейших банков и эксперты, это связано с желанием граждан сэкономить свои семейные бюджеты и возможностью получить 50-процентную скидку за быструю оплату штрафа.

Прошлый год научил россиян экономить. Это распространилось даже на штрафы ГИБДД . По информации крупнейших кредитных организаций, подготовленной для «Известий», средний платеж за штрафы, проведенный через удаленные каналы банковского обслуживания, сократился на 31%. К началу этого года цифра составила 758 рублей против 1092 рублей на начало 2016-го, рассказали в «Русском стандарте» по итогам анализа платежного поведения 226 тыс. пользователей интернет-банка.

— Мы наблюдаем схожую динамику среднего чека, — подтвердила начальник управления дистанционного банковского обслуживания ВТБ 24 Елена Дегтева . — ВТБ24 представлен во всех регионах, поэтому данные результаты вполне можно экстраполировать на всю страну.

В 2016 году через ВТБ24 прошло порядка 160 тыс. операций по оплате штрафов ГИБДД, а в ВТБ более 20 тыс. клиентов розничного бизнеса банка воспользовались этим сервисом, отметил заместитель руководителя департамента розничных продуктов, электронного бизнеса и CRM банка ВТБ Александр Солонин . Общее количество проведенных операций в интернет- и мобильном банке превысило 130 тыс., а объем — 300 млн рублей. 70% клиентов оплатили штраф с 50-процентной скидкой, добавил банкир.

Во многом уменьшение платежа за штрафы ГИБДД в 2016 году можно объяснить возросшим интересом населения к оплате штрафов с 50-процентной скидкой, считают банкиры и эксперты. Правило действует, если оплата штрафа производится в течение 20 дней со дня вынесения постановления о привлечении к административной ответственности.

— Сокращение размера платежа по штрафам связано с возможностью оплаты штрафов со скидкой, которая появилась у граждан в начале прошлого года. Люди стремятся экономить все свои издержки, в том числе на ЖКУ и прочие, поэтому пользуются правом, данным государством, оплачивать штрафы с дисконтом в 50%, — добавила директор департамента трансакционного бизнеса банка «Русский стандарт» Елена Петрова

Еще один фактор уменьшения размера платежа за штрафы заключается в том, что за последние два года ситуация с соблюдением водительской дисциплины улучшилась, считает профессор Финансового университета при правительстве РФ Иван Соловьев . Достаточно жесткие санкции за нарушения в сочетании с более широким использованием автоматизированных систем фиксации заставляют многих водителей убирать ногу с педали газа там, где раньше все ездили, не обращая внимания на ограничение скоростного режима.

В целом по стране, по данным «Русского стандарта», мужчины показали себя как более экономные граждане. Мужчин среди оплачивающих штрафы в льготный период оказалось 69%, а женщин — 31%.

— Такой разброс связан с тем, что мужчин-автовладельцев в нашей стране традиционно больше, чем женщин-автовладельцев. Кроме того, мужчины чаще пользуются дистанционными каналами обслуживания, — пояснила Елена Петрова.

По данным Госавтоинспекции, в прошлом году было вынесено 87,1 млн постановлений о назначении административного наказания за нарушение правил дорожного движения, из них 61,3 млн штрафов (67,5%) были оплачены со скидкой, а общий размер сборов составил 41,4 млрд рублей.

Количество исполнительных производств о взыскании административных штрафов по постановлениям органов Госавтоинспекции в прошлом году превысило аналогичный показатель 2015 года на 4,8 млн (38,6 %) и составило 17,4 млн, сообщили «Известиям» в Федеральной службе судебных приставов (ФССП). Вместе с тем в прошлом году увеличилось количество исполнительных производств по не оплаченным вовремя штрафам. По данным ФССП, в 2016 году было возбуждено почти 25 млн исполнительных производств о взыскании штрафов ГИБДД, что на семь с лишним миллионов больше, чем за 2015 год (17,3 млн).

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