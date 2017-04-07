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Россияне научились экономить на штрафах
Фото: агентство городских новостей «Москва»
Средний размер платежа по штрафам за несоблюдение правил дорожного движения (ПДД), осуществленного нарушителями через интернет и мобильный банк в прошлом году, сократился почти на треть и составил 758 рублей. Как пояснили «Известиям» представители крупнейших банков и эксперты, это связано с желанием граждан сэкономить свои семейные бюджеты и возможностью получить 50-процентную скидку за быструю оплату штрафа.
Прошлый год научил россиян экономить. Это распространилось даже на штрафы ГИБДД. По информации крупнейших кредитных организаций, подготовленной для «Известий», средний платеж за штрафы, проведенный через удаленные каналы банковского обслуживания, сократился на 31%. К началу этого года цифра составила 758 рублей против 1092 рублей на начало 2016-го, рассказали в «Русском стандарте» по итогам анализа платежного поведения 226 тыс. пользователей интернет-банка.
— Мы наблюдаем схожую динамику среднего чека, — подтвердила начальник управления дистанционного банковского обслуживания ВТБ24 Елена Дегтева. — ВТБ24 представлен во всех регионах, поэтому данные результаты вполне можно экстраполировать на всю страну.
В 2016 году через ВТБ24 прошло порядка 160 тыс. операций по оплате штрафов ГИБДД, а в ВТБ более 20 тыс. клиентов розничного бизнеса банка воспользовались этим сервисом, отметил заместитель руководителя департамента розничных продуктов, электронного бизнеса и CRM банка ВТБ Александр Солонин. Общее количество проведенных операций в интернет- и мобильном банке превысило 130 тыс., а объем — 300 млн рублей. 70% клиентов оплатили штраф с 50-процентной скидкой, добавил банкир.
Во многом уменьшение платежа за штрафы ГИБДД в 2016 году можно объяснить возросшим интересом населения к оплате штрафов с 50-процентной скидкой, считают банкиры и эксперты. Правило действует, если оплата штрафа производится в течение 20 дней со дня вынесения постановления о привлечении к административной ответственности.
— Сокращение размера платежа по штрафам связано с возможностью оплаты штрафов со скидкой, которая появилась у граждан в начале прошлого года. Люди стремятся экономить все свои издержки, в том числе на ЖКУ и прочие, поэтому пользуются правом, данным государством, оплачивать штрафы с дисконтом в 50%, — добавила директор департамента трансакционного бизнеса банка «Русский стандарт» Елена Петрова.
Еще один фактор уменьшения размера платежа за штрафы заключается в том, что за последние два года ситуация с соблюдением водительской дисциплины улучшилась, считает профессор Финансового университета при правительстве РФ Иван Соловьев. Достаточно жесткие санкции за нарушения в сочетании с более широким использованием автоматизированных систем фиксации заставляют многих водителей убирать ногу с педали газа там, где раньше все ездили, не обращая внимания на ограничение скоростного режима.
В целом по стране, по данным «Русского стандарта», мужчины показали себя как более экономные граждане. Мужчин среди оплачивающих штрафы в льготный период оказалось 69%, а женщин — 31%.
— Такой разброс связан с тем, что мужчин-автовладельцев в нашей стране традиционно больше, чем женщин-автовладельцев. Кроме того, мужчины чаще пользуются дистанционными каналами обслуживания, — пояснила Елена Петрова.
По данным Госавтоинспекции, в прошлом году было вынесено 87,1 млн постановлений о назначении административного наказания за нарушение правил дорожного движения, из них 61,3 млн штрафов (67,5%) были оплачены со скидкой, а общий размер сборов составил 41,4 млрд рублей.
Количество исполнительных производств о взыскании административных штрафов по постановлениям органов Госавтоинспекции в прошлом году превысило аналогичный показатель 2015 года на 4,8 млн (38,6 %) и составило 17,4 млн, сообщили «Известиям» в Федеральной службе судебных приставов (ФССП). Вместе с тем в прошлом году увеличилось количество исполнительных производств по не оплаченным вовремя штрафам. По данным ФССП, в 2016 году было возбуждено почти 25 млн исполнительных производств о взыскании штрафов ГИБДД, что на семь с лишним миллионов больше, чем за 2015 год (17,3 млн).
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