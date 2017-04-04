Проверять водителей на алкоголь будут по-новому

В России могут изменить правила проверки водителей на содержание алкоголя в крови. Соответствующий проект разрабатывается в министерстве здравоохранения России . Об этом сообщает «Коммерсант»

Среди обсуждаемых мер – ужесточение ответственности за отказ от добровольного прохождения теста на освидетельствование. Поводом для разработки подобного проекта стал массовый отказ водителей проходить проверку на алкотестере или сдавать анализы в наркологии. По словам первого заместителя внутренних дел Александра Горового, в основе этой инициативы лежат экономические соображения. Согласно действующим правилам, сотрудники ДПС должны проверить подозреваемого в употреблении спиртного водителя на алкотестере. В случае если у сотрудников полиции останутся со мнения в результате, они обязаны доставить водителя к медику. «Инспектор заинтересован, чтобы ему не везти правонарушителя за 60 км в ближайший районный центр. А нарушитель, в свою очередь, не заинтересован, чтобы у него выявили наркотическое опьянение, потому что в этом случае он встает на учет и лишается права занимать определенные должности», - заявил Горовой.

По данным ГИБДД, в 2016 году было оштрафовано 246 тысяч водителей за вождение в состоянии алкогольного опьянения и 154 тысячи – за отказ пройти проверку.