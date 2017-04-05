Водителей заставят проходить тест на алкоголь

По данным издания, причиной стали данные МВД о растущем числе людей, отказывающихся от этой процедуры. По правилам, подозреваемого в пьяной езде водителя сначала проверяет инспектор ГИБДД с помощью алкотестера, а затем, при любых сомнениях в результате — водителя отправляют к врачу. Замглавы МВД Александр Горовой рассказал газете, что в основе сложившейся ситуации лежат «экономические причины»: из-за сокращения медицинских учреждений «муниципального уровня с действующими лицензиями» инспекторы не могут оперативно доставить предполагаемых нарушителей к врачу, а нарушители не заинтересованы в поездке в медучреждение.

По словам Горового, сейчас наряды ДПС снабжены топливом всего на 35 процентов от норматива. «Инспектор заинтересован, чтобы ему не везти правонарушителя за 60 км в ближайший районный центр. А нарушитель, в свою очередь, не заинтересован, чтобы у него выявили наркотическое опьянение, потому что в этом случае он встает на учет и лишается права занимать определенные должности», - пояснил он.

В итоге инспектор и водитель по обоюдному согласию оформляют отказ от освидетельствования. Наказание за это правонарушение такое же, как и за пьяную езду (30 тысяч рублей штрафа и лишение прав на срок от полутора до двух лет), но на учет не ставят. В 2016 году, по данным ГИБДД, 246 тысяч водителей были наказаны за вождение в нетрезвом виде, а 154 тысяч - за отказ пройти проверку.

В пресс-службе Минздрава «Коммерсанту» заявили, что проводят работу по внесению изменений в правила, но раскрывать подробностей там не стали.