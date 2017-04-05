МВД ищет выдох из тупика

Как стало известно “Ъ”, Минздрав планирует изменить правила проверки водителей на состояние опьянения. При этом, скорее всего, будет ужесточена ответственность для граждан, отказывающихся от этой процедуры,— поручение изменить законодательство дал первый вице-премьер Игорь Шувалов . Поводом послужила поднятая МВД проблема: растет число граждан, отказывающихся дышать в алкотестер или ехать на освидетельствование к наркологу.

Во вторник в рамках парламентских слушаний, посвященных ситуации с безопасностью движения, первый замминистра внутренних дел Александр Горовой затронул проблему, связанную с ростом числа граждан, отказывающихся от медосвидетельствования на состояние опьянения. Она, напомним, была обозначена правительством РФ еще в конце 2016 года, о чем сообщал “Ъ” 27 декабря.

«В основе этого, как ни странно, лежат экономические причины»,— пояснил Александр Горовой. Из-за сокращения медицинских учреждений, «особенно муниципального уровня с действующими лицензиями», рассказал он, инспекторы не могут оперативно доставлять нарушителей к врачу. Напомним, что по правилам подозреваемый в пьяной езде водитель сначала «продувается» на алкотестере гаишника , затем, при любых сомнениях в результате — направляется к врачу. На данный момент, пояснил Александр Горовой, наряды ДПС снабжены топливом и ГСМ всего на 35% от норматива. «Инспектор заинтересован, чтобы ему не везти правонарушителя за 60 км в ближайший районный центр,— пояснил он.— А нарушитель, в свою очередь, не заинтересован, чтобы у него выявили наркотическое опьянение, потому что в этом случае он встает на учет и лишается права занимать определенные должности». В итоге инспектор и водитель по обоюдному согласию оформляют отказ от освидетельствования, тем более что наказание за это правонарушение такое же, как и за пьяную езду (30 тыс. руб. и штраф). В 2016 году, по данным ГИБДД, 246 тыс. водителей было наказано за вождение в пьяном виде, 154 тыс.— за отказ пройти проверку.

Проблема также осложняется приказом Минздрава №933н (правила медицинского освидетельствования), добавил господин Горовой. В нем сказано, что акт проверки водителя на состояние опьянения может готовиться до трех суток, в результате, говорит замминистра внутренних дел, «инспекторский состав в тупике»: на время подготовки акта оснований для отстранения от управления у инспекторов нет, и водителя приходится фактически отпускать. «Мы надеемся здесь найти взаимопонимание с Минздравом»,— заявил замминистра.

В пресс-службе Минздрава “Ъ” заявили, что в данный момент проводится «работа по внесению изменений в приказ №933н», не уточнив их суть. «Позиция министерства концептуально была поддержана МВД России,— уточнили в Минздраве.— Также была заявлена готовность МВД рассмотреть проект в возможно короткий срок». В ближайшее время новый проект приказа будет опубликован на regulation.gov.ru. Одновременно с этим первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил МВД «внести изменения в законодательство», усилив ответственность за отказ от медицинского освидетельствования, о чем “Ъ” рассказал представитель господина Шувалова. «Водители в состоянии алкогольного опьянения будут понимать, что лазеек для ухода от наказания не остается»,— говорит он.