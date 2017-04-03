В России выявили 33 тысячи автомобилистов с противопоказаниями к вождению

В 2016 году в России Генпрокуратура обнаружила, что 33 тысячи автомобилистов имеют противопоказания к вождению и им нельзя водить. 30 из 33 тысяч дел уже рассмотрены и удовлетворены судами. Об этом сообщает «Лента.ру».

По словам официального представителя Генпрокуратуры Александра Куренного, сотрудники прокуратуры требовали лишать водительских прав на управление транспортными средствами автомобилистов, которые имеют какие-либо противопоказания к вождению.

«Кроме того, ведомство добивалось отмены решений медкомиссий о признании таких водителей годными к вождению», - добавил Куренной.

По его словам, только в Саратовской области прав лишились более 200 водителей. Всего в области было обнаружено 269 автомобилистов, у которых специалисты выявили ряд противопоказаний к вождению.

Установить нарушителей удалось благодаря базе наркозависимых лиц, которую создали по инициативе Генеральной прокуратуры.