Возглавляемый Rolls-Royce свадебный кортеж перекрыл движение в Москве

Свадебный кортеж, во главе которого ехал автомобиль Rolls-Royce, перекрыл движение в столице. Видеозапись произошедшего опубликовал Life

На кадрах видно, что процессия из автомобилей заняла несколько рядов, фактически заблокировав движение для остальных машин. Первым ехал Rolls-Royce, следом — несколько BMW, а за ними Toyota Camry и Lada.

Когда было сделано видео, неизвестно, но ясная и солнечная погода позволяет предположить, что кадры сняты 1 апреля.

Сайт обратил внимание, что автомобили из «хвоста» процессии постоянно пытались оттеснить друг друга на дороге, чтобы занять место ближе к автомобилю молодеженов. Это создавало аварийную ситуацию.

В январе общественный резонанс получил заезд «свадебных» машин по Москве без правил. Женился полицейский из Новой Москвы, и в кортеже были замечены элитные автомобили Bentley, Mercedez, Gelendеwagen, Cadillac Escalade и BMW. Причем одна из машин и вовсе ездила задним ходом.