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Возглавляемый Rolls-Royce свадебный кортеж перекрыл движение в Москве
Фото: кадр видео
Свадебный кортеж, во главе которого ехал автомобиль Rolls-Royce, перекрыл движение в столице. Видеозапись произошедшего опубликовал Life.
На кадрах видно, что процессия из автомобилей заняла несколько рядов, фактически заблокировав движение для остальных машин. Первым ехал Rolls-Royce, следом — несколько BMW, а за ними Toyota Camry и Lada.
Когда было сделано видео, неизвестно, но ясная и солнечная погода позволяет предположить, что кадры сняты 1 апреля.
Сайт обратил внимание, что автомобили из «хвоста» процессии постоянно пытались оттеснить друг друга на дороге, чтобы занять место ближе к автомобилю молодеженов. Это создавало аварийную ситуацию.
В январе общественный резонанс получил заезд «свадебных» машин по Москве без правил. Женился полицейский из Новой Москвы, и в кортеже были замечены элитные автомобили Bentley, Mercedez, Gelendеwagen, Cadillac Escalade и BMW. Причем одна из машин и вовсе ездила задним ходом.
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