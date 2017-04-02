ЗАЗ начал серийное производство нового кроссовера

Украинский производитель ЗАЗ рассказал, что уже началось серийное производство первого кроссовера компании.

Отметим, что имеется в виду новый автомобиль Forza, который впервые вышел на авторынок Украины еще в 2011 году. Первоначально производитель выпускал хэтчбеки и лифтбеки на архитектуре китайского автомобиля Chery A13. А в данное время компания начала сборку кроссоверов.

Добавим, что продажа хэтчбеков и лифтбеков налажена не только на самой Украине, но и в Белоруссии. Кроме того, автомобиль сегмента SUV должен стать глобальной моделью. А значит, продажи должны организовать и за пределами Украины.

Представители компания отметили, что планирует за счет данного автомобиля нарастить объемы производства. В частности, ежегодно автозавод ЗАЗ думает выпускать около 30 тысяч паркетников. Плюс к этому, в будущем выпустят электрическую версию автомобиля.

На сегодняшний день новый кроссовер будет иметь под капотом только 1,5-литровый двигатель. Но хочется заметить, что представители компании не назвали дату старта продаж и цену кроссовера.