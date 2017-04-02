Украинский ЗАЗ пошутил о производстве кроссоверов

Украинский ЗАЗ выпустит первый кроссовер в своей истории. В его основе лежит Chery Tiggo 3X – внедорожная модификация хетчбэка Chery Very, который известен как ZAZ Forza. Такую информацию распространило украинское издание «Автоцентр»

По данным журналистов, первый кроссовер ЗАЗ мог бы достигать 4,2 м в длину и отличаться от ZAZ Forza «увеличенным дорожным просветом и пластиковым защитным обвесом».

На самом деле машина на рынок не выйдет - украинское СМИ просто пошутило в честь 1 апреля.

«Не спешите откладывать деньги. Напоминаем, что сегодня 1 апреля», - говорится в конце сообщения.

При этом пользователи Сети заметили, что другие СМИ всерьез восприняли новость и принялись активно перепечатывать ее.

«С первым апрелем, господа! К сожалению, новость до сих пор перепечатывают медиа, хотя уже второе апреля (рерайтеры, вы хоть читайте, что вы копируете)» (орфография сохранена - Рамблер/новости), - написал один из пользователей в комментариях.