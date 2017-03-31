Главное сейчас
-
В России начали отказывать в пенсии по старости из-за нехватки баллов
-
Слова Тиллерсона о российской агрессии вызвали недоумение в МИД РФ
-
Доходы Медведева, кто откажется от «Евровидения» и другие события дня
-
Россия в ООН рассказала, кто разжигал гибридную войну на Украине
-
Фигуристка Медведева выиграла чемпионат мира с мировыми рекордами
Главные события у вас в почте
Porsche показала исторические кадры с испытаниями своих машин
Фото: кадр видео
В интернете появился ролик с самыми эффектными испытаниями автомобилей Porsche. В видео были включены как современные кадры, так и исторические. Ролик был опубликован на YouTube-канале автопроизводителя.
На видео – тестовый полигон в Вайсахе, открытый в 1966 году. На нем представлена круглая площадка для проверки управляемости машины и замера боковых перегрузок. Кроме того, на полигоне находится тестовый трек, на котором имитируется плохое дорожное покрытие, а также «бассейн» с соленой водой, с помощью которого проверяют устойчивость нижних частей кузова. Вайсах оборудован аэродинамическим тоннелем и техникой, необходимой для краш-тестов.
Компания Porsche AG была основана в 1931 году Фердинандом Порше. Штаб-квартира автопроизводителя находится в Штутгарте.
Оставить комментарий