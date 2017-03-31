Porsche показала исторические кадры с испытаниями своих машин

В интернете появился ролик с самыми эффектными испытаниями автомобилей Porsche. В видео были включены как современные кадры, так и исторические. Ролик был опубликован на YouTube-канале автопроизводителя.

На видео – тестовый полигон в Вайсахе, открытый в 1966 году. На нем представлена круглая площадка для проверки управляемости машины и замера боковых перегрузок. Кроме того, на полигоне находится тестовый трек, на котором имитируется плохое дорожное покрытие, а также «бассейн» с соленой водой, с помощью которого проверяют устойчивость нижних частей кузова. Вайсах оборудован аэродинамическим тоннелем и техникой, необходимой для краш-тестов.