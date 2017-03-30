Далее:
Главное сейчас
360tv.ru

"Мажорка" устроила тест-драйв Aston Martin по выделенной полосе в Москве

«Мажорка» устроила тест-драйв Aston Martin по выделенной полосе в Москве
Фото:
В Москве девушка сняла на видео свою поездку за рулем Aston Martin по полосе для общественного транспорта. Кадры были опубликованы в Instagram.
Перед ней следует такой же автомобиль. Судя по номеру на машине впереди, автомобили могли быть взяты на тест-драйв.
Цена на автомобили этой марки в Москве составляет около 15 миллионов рублей.
В начале марта 20-летний представитель столичной «золотой молодежи» разогнался на родительском автомобиле Ferrari до 230 километров в час. Смотреть видео>>
Еще 2 источника
Авто Происшествия
Оставить комментарий

360tv.ru: последние новости