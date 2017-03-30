"Мажорка" устроила тест-драйв Aston Martin по выделенной полосе в Москве

В Москве девушка сняла на видео свою поездку за рулем Aston Martin по полосе для общественного транспорта. Кадры были опубликованы в Instagram.

Перед ней следует такой же автомобиль. Судя по номеру на машине впереди, автомобили могли быть взяты на тест-драйв.

Цена на автомобили этой марки в Москве составляет около 15 миллионов рублей.

В начале марта 20-летний представитель столичной «золотой молодежи» разогнался на родительском автомобиле Ferrari до 230 километров в час.