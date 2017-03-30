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"Мажорка" устроила тест-драйв Aston Martin по выделенной полосе в Москве
В Москве девушка сняла на видео свою поездку за рулем Aston Martin по полосе для общественного транспорта. Кадры были опубликованы в Instagram.
Перед ней следует такой же автомобиль. Судя по номеру на машине впереди, автомобили могли быть взяты на тест-драйв.
Новыe высококачественные двухместные автобусы марки Aston Martin за 15🍋₽ 😅🚔🇷🇺 ⠀ #RRK #RichRussianKids ⠀ #astonmartin #busline #russia #moscow
Публикация от Rich Russian Kids (@richrussiankids)
Цена на автомобили этой марки в Москве составляет около 15 миллионов рублей.
В начале марта 20-летний представитель столичной «золотой молодежи» разогнался на родительском автомобиле Ferrari до 230 километров в час.
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