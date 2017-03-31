Полицейские Италии пересели на Lamborghini

Полицейским итальянского города Болоньи предоставили в пользование спорткары Lamborghini Huracan, сообщил сайт Nation News. Ранее на спортивные автомобили люксовой марки пересели правоохранители Рима.

Решение о передаче Huracan полицейским Болоньи принял директор итальянского концерна Lamborghini Стефано Доменикале. Планируется, что на Lamborghini будут преследовать преступников. Спорткары также используют для доставки органов на трансплантацию или крови для переливания. С этой целью автомобили оснастили специальными емкостями, а также установили в них дефибрилляторы.

У Lamborghini Huracan под капотом находится 20-цилиндровый мотор мощностью 610 лошадиных сил. Также на машины марки поставили специальную систему контроля дорожной ситуации.

Стоимость Huracan в Италии оценивается в 200 тысяч евро. В России люксовый спорткар стоит более 16 миллионов рублей.

По мнению российских звезд «фильмов для взрослых», Lamborghini является одной из самых удобных машин для секса. Некоторые из них также рассказали, что предпочитают заниматься любовью в салоне больших авто. Читать далее>>