Фанат "бумера". Гибель ставропольца от рук гаишников расколола общество

Шесть госавтоинспекторов Пятигорска уволены, десять – привлечены к ответственности. Двое из них обвиняются в убийстве, еще один сотрудник госавтоинспекции и командир подразделения – в превышении должностных полномочий. Так закончилась рядовая погоня за водителем BMW в Ставропольском крае, которого избили органы правопорядка.

Неоткрытый огонь

В ночь на 19 марта наряд ДПС Пятигорска зафиксировал превышение скорости тонированного автомобиля BMW, промчавшегося по федеральной трассе Лермонтов-Черкесск. Водитель проигнорировал требование полицейских остановиться. Экипаж ДПС вызвал подкрепление из трех патрульных машин и начал погоню.

Черный "бумер", за рулем которого сидел 24-летний Александр Поломанов , не реагировал на предупреждения и требования полицейских.

"Стрелять буду! Остановку делаем! Повторяю, открываю огонь".

Однако стрелять патруль не стал. Тонированную иномарку настигли – один из сотрудников ГИБДД открыл переднюю дверь машины, но водитель попытался сбросить его и проехал еще 15 километров, протащив инспектора по обочине.

Наконец, на отметке 2570 метра трассы BMW прижали к металлическому ограждению. Кадры задержания, а также допроса пассажира, который ехал вместе с Поломановым, попали в интернет. На них видно, как сотрудник ДПС вытаскивает водителя из машины и начинает бить ногами. Насилие длится несколько секунд – почти сразу Поломанов падает. Пассажира также избили.

"Пацан ничем не болел"

Через несколько минут водитель был мертв. Его друг, судя по кадрам того же видео, оказался в кабине патруля ДПС и дал первые показания.

– Они с нашим другом выпили три литра пива на двоих. Пацан ничем не болел. На адреналине, на алкоголе…

– Он что-нибудь еще пил вообще?

– Нет, виски с колой или коньяк с колой, я не знаю. Я думал, он остановится. А он дальше полетел. Потом заднюю включил – я вообще о***л.

– Он меня (неразборчиво – прим. ред.) сбил.

– Начинаю (говорить – прим. ред.): "Все, Саша, притормаживай". Когда мы выпивали, мы собираемся редко – раз в три недели, нормально все было.

Публикация от Aleksandr🇷🇺 (@aleksandr_polomanov) Дек 31 2015 в 5:57 PST

Несовпадения

"Двое инспекторов ДПС применили физическую силу к водителю, причинив ему телесные многочисленные повреждения, от которых наступила смерть потерпевшего, при этом двое сотрудников ДПС применили физическое насилие и по отношению к пассажиру автомобиля".

В рапорте гаишники настаивали, однако, на том, что водитель был пьян, потерял сознание и умер в присутствии медиков, которые приехали в реанимобиле скорой помощи. Пассажир черного "бумера", 23-летний житель Предгорного района был доставлен в больницу "с подозрением на алкогольное опьянение".

21 марта местные жители собрались на стихийный митинг на 2570 метре федеральной трассы, где погиб Александр Поломанов.

Спустя несколько дней к освещению трагедии привлекли журналистов федеральных телеканалов. Как рассказал "Первому каналу" друг погибшего, тот не остановился по требованию ДПС, поскольку боялся штрафов за просроченную страховку и тонировку автомобиля.

Знакомые утверждают, что Поломанов был трезвым в день гибели, а превысил скорость и сбил патрульного, поскольку не ожидал погони и находился в стрессовом состоянии. Его отец сообщил, что Александр с 16-ти лет водил мотоцикл, с 18-ти – автомобиль. Он был единственным сыном в семье.

Фанат BMW и город, поделенный на два лагеря

Летом Александр Поломанов собирался жениться. В 2014 году житель села Винсады окончил бакалавриат Северо-Кавказского федерального университета по специальности "юриспруденция". Судя по социальным сетям, молодой человек работал в автосалоне, а его главной страстью были машины BMW – на каждой фотографии черные тонированные авто, а также одежда и даже именинные торты – с бело-синей эмблемой.

"Многие знакомые считают помешанным. Да я не помешанный, я люблю BMW. Я никогда раньше не думал, что автомобиль может так влиять на настроение человека. BMW похож на немецкую овчарку: преданный, сильный и надежный друг. BMW стал частью меня. Люблю настолько, насколько можно любить автомобиль!", – такое сообщение Александр Поломанов опубликовал на своей странице.

Подарок от любимой😍 #bmw#e39#530#motorsport Публикация от Aleksandr🇷🇺 (@aleksandr_polomanov) Фев 23 2016 в 1:47 PST

Город после трагедии разделся на два лагеря. Одни жители Пятигорска были разъярены "беспределом" полиции. "У нас тоже произошло горе. Родного брата в отделе избили, он впал в кому, его вывезли на пустырь и он умер. Написали, что пьяный замерз", – писала жительница края.

Другие отмечали, что погибший "протащил на капоте сотрудника, оказывая сопротивление", у которого "тоже семья, дети", и что такая опасная езда могла повлечь за собой смерть пешеходов.

Но все соглашались, что сотрудники ДПС повели себя непрофессионально: "Можно было сразу стрелять по колёсам, но почему-то дали ему эти 15 км проехать! Это уже показатель, что никакие они не профессионалы. Перекрыть дорогу, имея все возможности — дело 5 минут. А они ему дали выехать из города и проехать половину Кавминвод! Если бы это было не в пятом часу утра, скольких бы он передавил?".

Фото: из паблика "ВКонтакте" "Сарафанное радио КМВ"

Так уж повелось

Согласно "Закону о полиции", патруль должен был преследовать нарушивший ПДД автомобиль и остановить его. Также инспекторы могли стрелять по колесам, если у них были основания полагать, что водитель мог наехать на пешеходов или врезаться в другой автомобиль, говорит председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин

По его словам, как только машину остановили, водитель перестал оказывать сопротивление. В применении силы не было необходимости, но "так уже повелось":

"У нас, в целом, ГИБДД в тяжелом состоянии в плане нравственности и соблюдения законов по отношению к водителям, а на юге и подавно. В данном случае, взыграло "ретивое". Они, видимо, даже не думали о том, что можно было обездвижить машину, решили погоняться. А потом разобраться с помощью физической силы".

При этом все же тяжкие повреждения, нанесенные патрулем, вплоть до смерти, – это не рядовой случай, уверен Похмелкин: "Должно быть серьезное расследование, почему это произошло. Мне кажется, руководители подразделений ДПС не должны оставаться на своих местах, а руководящие лица ГИБДД Ставропольского края должны понести дисциплинарную ответственность".

Дело приобрело серьезный резонанс, но попытки смягчить ответственность для органов правопорядка, скорее всего, будут, считает эксперт.

Жертвы эпохи

В отношении полицейских возбуждено уголовное дело по двум статьям – "Убийство" и "Превышение должностных полномочий". Троим из четверых избрана мера пресечения. Один из сотрудников ГИБДД под домашним арестом, еще двое два месяца проведут в СИЗО . Принимал ли участие в избиении четвертый, уточняется. Сами стражи правопорядка от дачи показаний отказались.

Тем временем, на мосту в Винсадах в память о погибшем вывесили баннер. Но провисел он там недолго: вывеску тут же сняли сотрудники ДПС. "Дорожным службам дано указание снимать все баннеры без исключения на отбойниках, особенно на перекрестках и мостах", – прокомментировал один из жителей края.

"Вы ищете, где расход меньше. Я ищу мотор побольше. Вы ставите газ. Я делаю LSD. Вы платите кредит за новый "Поло". Я за эти деньги беру резину. Я неадекватный? Я нестандартный? Да… Но вы никогда не поймете, что такое настоящий автомобиль. Жертвы рекламы. Жертвы эпохи. Пока вы сковываете себя общепринятыми понятиями о новом авто, я получаю кайф на "старом". Научитесь ценить настоящее", – гласит манифест, оставленный Поломановым на странице в социальных сетях.