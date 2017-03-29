Муж Елизаветы II рассекретил свою тайную машину

Автомобиль, который почти двадцать лет тайно перевозил принца Филиппа, герцога Эдинбургского, будет выставлен на всеобщее обозрение в Сандригемском дворце Классический чёрный кэб марки Metrocab, был изготовлен специально для герцога Эдинбургского в 1999 году. Автомобиль приводится в движение силовой установкой, работающей на сжиженном газе, что должно максимально снизить уровень вредных выбросов. Но, самое главное – то, что внешне машина ничем не отличается от обычных лондонских кэбов. Это позволяло принципу Филиппу использовать автомобиль для тайных поездок по городу.

Теперь же Metrocab мужа Елизаветы II будет выставлен в Сандригемском дворце, являющемся частной резиденцией Виндзоров. "В этом году музей представит посетителям новый экспонат – такси Его Королевского Величества Герцога Эдинбургского, которое он использовал во время официальных и личных мероприятиях в Лондоне. Автомобиль уже доставлен в Сандригем, и выставлен в Королевском Гараже", - говорится на официальном сайте музея.

Незадолго до того, как черный кэб был передан в дар музею, Филипп и Елизавета II совершили личную поездку на этом такси. Кстати говоря, герцог Эдинбургский, которому недавно исполнилось 95 лет, известен как заядлый водитель. Например, в 2016 году он лично сел за руль внедорожника Range Rover во время визита в Великобританию Барака Обамы с семьей.

Добавим, что это – второй автомобиль принца Филиппа, выставленный в данном музее, после купе Alvis 1961 года выпуска. Также посетители Сандригемского дворца могут взглянуть на гольф-карт, сделанный специально для королевы-матери Елизаветы, на веломобиль Citroen C4, которым в детстве пользовались Елизавета II и принцесса Маргарет, а также на другие автомобили Королевской семьи.