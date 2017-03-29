NASA подключилось к созданию идеального беспилотника

Космический центр имени Кеннеди во Флориде, являющийся подразделением NASA , займется разработкой совершенного самоуправляемого автомобиля.

NASA спустится с небес на землю

Как сообщают СМИ, подразделение подключится к работе над уже имеющимся проектом. Его цель - создание по настоящему надежного и безопасного транспортного средства, способного анализировать обстановку на трассе и передвигаться по ней без участия человека.

В NASA отмечают, что специалисты центра имени Кеннеди имеют опыт участия в разработке беспилотных транспортных средств. Кроме того, данный центр имеет необходимые для предстоящих испытаний лаборатории и обладает исследовательскими кадрами.