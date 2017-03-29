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NASA подключилось к созданию идеального беспилотника
Фото: rueconomics.ru
Космический центр имени Кеннеди во Флориде, являющийся подразделением NASA, займется разработкой совершенного самоуправляемого автомобиля.
NASA спустится с небес на землю
Как сообщают СМИ, подразделение подключится к работе над уже имеющимся проектом. Его цель - создание по настоящему надежного и безопасного транспортного средства, способного анализировать обстановку на трассе и передвигаться по ней без участия человека.
В NASA отмечают, что специалисты центра имени Кеннеди имеют опыт участия в разработке беспилотных транспортных средств. Кроме того, данный центр имеет необходимые для предстоящих испытаний лаборатории и обладает исследовательскими кадрами.
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