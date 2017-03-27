Россияне смогут получать водительские права в МФЦ

Многофункциональные центры (МФЦ) получили право выдавать водителям новые удостоверения, поступившие из ГИБДД , а также международные водительские права. Соответствующее постановление об изменении в порядке выдачи и замены прав подписал премьер-министр Дмитрий Медведев

В документе, опубликованном на сайте кабмина , отмечается, что в настоящее время граждане могут получать новые удостоверения, а также международные водительские права только в подразделениях Госавтоинспекции. Постановление правительства наделяет такими полномочиями и многофункциональные центры.

Изменения также коснулись вопроса замены водительских удостоверений до истечения срока их действия. Теперь при наличии медицинского заключения водители смогут получить новую «корочку» сроком на 10 лет, тогда как сейчас первоначально установленный период не подлежит изменению.

Кроме того, уточнена процедура обмена иностранного национального водительского удостоверения на российские права.

Напомним, что ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об ограничениях в отношении начинающих водителей, имеющих стаж менее двух лет.