Hyundai выпустит для России бюджетную Creta с полным приводом

Корейский автопроизводитель Hyundai готовит к выпуску на российский рынок бюджетной версии популярного кроссовера Creta.

По словам производителя, скоро в России появится доступная полноприводная версия Hyundai Creta.

Отмечается, что комплектация с мотором 1,6 литра получит полный привод. Причем данная версия будет продаваться и с автоматической, и с механической трансмиссиями. Самый дешевый вариант с полным приводом обойдется россиянам в 964 900 рублей.

При этом сегодня в России самое бюджетное полноприводное исполнение Hyundai Creta оснащается двухлитровым мотором и стоит 1 179 900 рублей.