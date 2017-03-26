Названы три самых безопасных автомобиля мира

По мнению экспертов EuroNcap, лидером по обеспечению безопасности водителя и пассажиров в классе больших семейных авто стал японский гибридный седан нового поколения Toyota Prius, который продемонстрировал прекрасные результаты краш-тестов. Защита взрослых пассажиров от серьезных травм обеспечивается им на 92%, а пассажиров-детей на 82%. Уровень защиты пешеходов машина обеспечивает в 77% случаев. Общая оценка систем безопасности достигла 85%, сообщил сайт «Автоновости дня».

В сегменте малых семейных автомобилей самым безопасным назван корейский Hyundai Ioniq, который также успешно и с высокими показателями прошел испытания.

Среди малых кроссоверов лидером по безопасности признан Volkswagen Tiguan, продающийся на российском рынке. Защиту взрослых пассажиров он обеспечивает на 96%.