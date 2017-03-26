Uber отменяет испытания своих беспилотных автомобилей после ДТП

Американская компания Uber объявила об отмене испытаний своих беспилотных автомобилей после ДТП с участием тестируемого автомобиля в американском штате Аризона, передает агентство Рейтер.

По данным агентства, в ночь на субботу в городе Темпе пилотируемый автомобиль врезался в самоуправляемый внедорожник Volvo. В результате столкновения Volvo перевернулся, сидевшие в нем два оператора Uber серьезно не пострадали. Полиция признала виновником ДТП водителя машины, так как он не уступил дорогу беспилотному автомобилю.

"Мы продолжаем изучать этот инцидент", — заявил агентству представитель компании.

В декабре прошлого года Uber отозвал свои самоуправляемые автомобили с дорог в американском штате Калифорния на фоне намерения местных властей отозвать их регистрацию.

В августе Uber и шведский автопроизводитель Volvo подписали соглашение о разработке беспилотных автомобилей, инвестиции в проект составят около 300 миллионов долларов. Предполагалось, что компания Uber приобретет данные автомобили и встроит систему автономного вождения в автомобиль Volvo. Volvo сообщал о планах использовать этот автомобиль для дальнейшего развития собственной стратегии по самоуправляемым автомобилям, которая включает и создание беспилотного автомобиля.

Первыми тестовыми городами для самоуправляемых автомобилей Uber стал Сан-Франциско в Калифорнии и город Питтсбург в штате Пенсильвания.

Uber также предоставляет сервис автомобильных перевозок, позволяющий заказать частное такси через сайт, а также через приложения на iPhone или на устройствах Android. Сервис использует программное обеспечение, направляющее ближайшего водителя к месту нахождения клиента. Компания Uber была создана в 2009 году, ее штаб-квартира расположена в Сан-Франциско.