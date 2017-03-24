На МКАД обстреляли съемочную группу телеканала

В Московской области неизвестный обстрелял из травматического пистолета журналистов телеканала «Авто 24». Преступник ехал за рулем черного Kia Sorento. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на источник на телеканале.

«Группа ехала на съемки в левом ряду также на Kia Sorento. Неожиданно весь этот ряд затормозил, включая автомобиль спереди. Наш водитель после торможения совершил маневр вправо, чтобы объехать тормозящий ряд. Когда автомобили поравнялись, водитель иномарки по соседству опустил стекло, достал пистолет, уверенно прицелился и выстрелил в голову водителю канала «Авто 24». К счастью, это был травматический пистолет. Спасли двойные стеклопакеты — окно выдержало», - рассказал собеседник издания.

Инцидент произошел в районе аэропорта Домодедово . Съемочная группа начала преследовать нападавшего. Злоумышленник попытался скрыться на одной из парковок аэропорта, однако журналисты связались с пресс-службой Домодедово, и выезд нарушителю правопорядка был заблокирован.

По словам собеседника издания, на вид мужчине около 35 лет. Он заявил, что является сотрудником ФСБ , и не позволил полицейским провести досмотр машины.

Журналисты ожидают прибытия сотрудников ведомства на место событий.