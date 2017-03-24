Страховщики назвали самые угоняемые автобренды

Автомобили марок Toyota, Hyundai , Kia и Mazda в 2016 году оказались самыми угоняемыми автомобилями в России; компанию им, но с несколько меньшей частотой, составляли Land Rover, Ford , BMW, Renault и российская Lada, свидетельствует опрос, проведенный РИА Новости среди ведущих российских страховщиков.

При этом, по данным Ассоциации европейского бизнеса, самым продаваемым в 2016 году в РФ стал бренд Lada, на втором месте Kia, на третьем — Hyundai, на четвертом — Renault, замыкает пятерку Toyota.

Статистика компаний

По статистике "Росгосстраха" , первое место в списке самых угоняемых в 2016 году автобрендов сохраняется за Toyota, количество угонов автомобилей которого – 139 (в 2015 году – 155). На втором месте Hyundai – 118 угонов (в 2015 году – 72). На третье место в этом рейтинге переместились автомашины Kia, хищения которых достигли 109 (в 2015 году – 78).

На четвертом месте у "Росгосстраха" Mazda – 70 угонов (в 2015 году – 55), на пятом – Renault – 62 (в 2015 году – 78). Далее следуют ВАЗ, ГАЗ, BMW, Nissan, Lexus, Ford и Mercedes-Benz.

По данным страховой компании "Согласие" самыми угоняемыми брендами стали Toyota, Mazda, Land Rover, Hyundai, Lexus и Infiniti. Список также пополнили Kia и Skoda.

По портфелю группы "Ренессанс страхование" , в целом по России по частоте угонов лидируют Mazda, Toyota и Land Rover. В число наиболее угоняемых авто компания включила и BMW.

А в страховой компании МАКС в топ самых угоняемых автомобилей в целом по стране вошли Hyundai (с долей угонов 24,8%), Kia (10,5%), Ford (8,5%) и Lada.

В столицах угоняют чаще

Наиболее проблемными регионами с точки зрения количества угонов для страховщиков являются Москва и Санкт-Петербург.

Так, у "Росгосстраха" филиал в Москве и Московской области сохраняет первенство по этому показателю. "В 2016 году здесь зарегистрировано 411 угонов (2015 год – 491)", — сообщили в компании. А филиал в Санкт-Петербурге и Ленинградской области по-прежнему занимает второе место в данном рейтинге — в 2016 году здесь зарегистрировано 408 угонов, что на 6,4% меньше, чем в прошлом году (436 угонов).

В МАКСе, по словам начальника управления методики актуарных расчетов компании Максима Маркелова, в Москве и Московской области доля угонов составляет 25% от всех угонов по стране, а вот на Санкт-Петербург и Ленинградскую область приходится 51%.

И в "Росгосстрахе" и в МАКСе список машин, пользующихся наибольшей популярностью у автоугонщиков Москвы и Санкт-Петербурга, возглавляет Hyundai. В первую пятерку у обеих компаний также вошла Kia. Помимо этих брендов, компании выделяют как часто угоняемые Toyota, Mazda, Ford, BMW, Mercedes-Benz, Renault и Lada.

По информации компании "Ренессанс Страхование", автомобили-лидеры по числу угонов в Москве – Toyota, Hyundai и Mitsubishi, в Санкт-Петербурге – Mazda, Hyundai, Kia, а также BMW.

Статистика "Согласия" немного отличается: здесь самые угоняемые бренды в Москве – это Toyota, Lexus и Mercedes-Benz, а в Санкт-Петербурге — Toyota и Hyundai.

Популярные у угонщиков модели

Страховщики также рассказали о конкретных моделях марок авто, которые пользовались у угонщиков популярностью в минувшем году.

Согласно опросу среди них РИА Новости, самыми угоняемыми моделями стали Toyota Camry, Toyota Land Cruiser, Toyota RAV4, Hyundai Solaris, Hyundai IХ35, Mazda CХ-5, Kia Sportage, Kia Sorento, Kia Rio, Lada Priora, Lada Granta, BMW X1, Mitsubishi Pajero Sport и Ford Fokus.

"Основная масса похищенных автомобилей – традиционно масс-сегмент: модели, популярные для использования в коммерческих целях, в том числе в такси. Цель угона — разбор на запчасти", — прокомментировал управляющий директор департамента страхования автотранспортных средств "Ренессанс Страхования" Сергей Демидов

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