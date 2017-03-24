Госдума отказалась штрафовать авто с нечитаемыми номерами

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал депутатам отклонить законопроект, предусматривающий административные штрафы за стоянку автомобиля с нечитаемыми номерами на парковках общего пользования, сообщает Агентство "Москва".

Авторы законопроекта предлагали штрафовать автовладельцев на 2,5 тысячи рублей, и на 5 тысяч рублей если нарушение совершено в Москве или Санкт-Петербурге. Предполагалось, что такие меры позволят эффективнее бороться с терроризмом.

Сейчас в Москве автомобили без номеров эвакуируют с платных парковок, водители в этом случае получают штраф в размере 2,5 тысячи рублей.