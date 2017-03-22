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Гонщик на Gelandewagen устроил «беспредел» на Новом Арбате
Фото: Life
Интернет-пользователей возмутило поведение мужчины на Gelandewagen, устроившего гонки по разделительной полосе на Новом Арбате. Запись с видеорегистратора автомобиля попала в распоряжение Life. Видео демонстрирует, как водитель внедорожника едет, обгоняя поток автомобилей по выделенной линии, а затем идет на разворот, «подрезая» другие машины. Позже то же самое он повторяет в противоположном направлении. В машине «гонщика» играет песня со словами «Прошу, простите мне мой беспредел».
Самый известный инцидент с Gelandewagen произошел в столице 22 мая прошлого года. Тогда Mercedes-Benz Gelandewagen без госномеров ездил по городу на высокой скорости, грубо нарушая ПДД. Как выяснилось позже, в автомобиле находились сын вице-президента «Лукойла» Руслан Шамсуаров и его друзья. Когда водитель проигнорировал требования сотрудников ДПС остановиться, началась погоня, которую пассажиры транслировали в Periscope. Один из участников гонок был полностью оправдан, а двое были приговорены к обязательным работам. Внедорожник Шамсуарова суд конфисковал.
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