Президент УЕФА посчитал «Ниву» пародией на автомобиль

«Я пересек Сахару шесть раз, пять из них на автомобиле и один — на мотоцикле. Вместе со мной были шурин и пара друзей. Мы путешествовали на "Ниве", смешном русском джипе. Это пародия на автомобиль. Сахара была фантастической, но пересекать ее на мотоцикле слишком опасно», — рассказал Чеферин.

Словенец был избран президентом УЕФА 14 сентября 2016 года. В ходе выборов он получил 42 голоса из 55 возможных.