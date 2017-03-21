Mercedes Кобзона поймали на нарушении в Москве

Автомобиль известного исполнителя и депутата Госдумы Иосифа Кобзона был замечен на разделительной полосе. Сообщение о возможном нарушении было направлено в ГИБДД : водителю народного избранника грозит штраф до 1500 тысячи рублей.

Машину с номерами М777ММ99, на которой передвигается Иосиф Кобзон, заметили автомобилисты, попавшие в затор на Кутузовском проспекте. На опубликованных кадрах видно, что автомобиль народного избранника пролетает мимо пробки, двигаясь по разделительной полосе.

Кобзон заявил, что, если заявление о нарушении было написано, ГИБДД разберется в произошедшем. При этом исполнитель выразил мнение, что передвигаться по разделительной полосе можно, если для того имеется острая необходимость, передает Life.ru.