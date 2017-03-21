Россиянин продает раритетный ГАЗ-67 за 1 млн руб.

Житель Новосибирска Максим Лопаткин отреставрировал советский военный полноприводный ГАЗ-67, который много лет простоял у него в гараже, пишет «Комсомольская правда».

Владелец раритетного ГАЗ-67 добавил, что машина досталась ему от дедушки

После того, как автомобиль с открытым кузовом и вырезами вместо дверей был приведен в надлежащий вид, мужчина выставил его на продажу за 1 млн руб.

«Такая цена, так как это раритетный ГАЗ-67. Все детали в нем со времен 1945 года. Автомобиль полностью аутентичен, все агрегаты у него родные. Думаю, что потенциальным покупателем станет какой-нибудь коллекционер, так как по городу на такой машине будет тяжело ездить», – рассказал Лопаткин.

Владелец раритетного ГАЗ-67 добавил, что машина досталась ему от дедушки. Под капотом внедорожника установлен 3,3-литровый мотор мощностью 52 лошадиные силы. В паре с двигателем работает механическая коробка переключения передач.