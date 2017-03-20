Американец превратил Ford Mustang в почти настоящий Bentley

Житель США построил точную копию купе Continental GT, потратив на это около 100 тысяч долларов.

О необычной "реплике" премиального автомобиля стало известно благодаря объявлению, опубликованному на портале Craigslist. Как рассказал житель штата Флорида, разместивший публикацию, за основу своего необычного проекта он взял Ford Mustang четвертого поколения. Шасси и 4,5-литровый двигатель мощностью 450 л.с. были сохранены от оригинального автомобиля, а все остальные детали были подобраны таким образом, чтобы машина максимально напоминала Continental GT.

Так, американец приобрел кузовные панели Veilside, благодаря которым кузов стал похож по дизайну на Bentley. На эти цели было потрачено около 40 тысяч долларов. Еще 20 тысяч долларов ушло на покупку оригинальных запчастей Bentley. Например, на машину были установлены оригинальные фары, задняя оптика, воздуховоды, рычаг КП и даже часы Breitling. При этом автомобиль сохранил механическую трансмиссию, установленную на оригинальном Ford Mustang.

Кроме того, американец провел и ряд других улучшений. Например, автомобиль получил тормоза Brembo, продвинутую выхлопную систему, турбокомпрессор, мультимедийный комплекс с 8-дюймовым сенсорным экраном и поддержкой DVD, и другие усовершенствования.

Итогом трудов стал автомобиль, который, по словам автора объявления, доставляет невероятную радость от управления. "Этот спорткар требует гораздо меньше денег на обслуживание и ежедневные поездки, а выглядит лучше практически любого Bentley", - поясняет он. Автор объявления также добавил, что сравнивать его детище с настоящим Bentley Continental GT "бессмысленно", поскольку эти машины "ненадежные" и требуют потратить "целое состояние на их содержание".

Правда, в итоге остается непонятным, почему же такую "реплику" Bentley все же выставили на продажу. Да и цена машины вызывает некоторые вопросы. Ведь если на все переделки американец потратил около 100 тысяч долларов, то теперь свою "ласточку" отдает за 49 900 долларов, и даже допускает возможность небольшого торга.